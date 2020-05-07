Москва, 7 мая. PR-директор и подруга певицы Юлии Началовой ответила на обвинения поклонников певицы, что она наживается на смерти исполнительницы.

Как пишут журналисты, благодаря Анне Исаевой Началова постоянно мелькала в прессе и на экране. Даже спустя более года после смерти Исаева продолжает продвигать творчество покойной звезды в массы, сохраняет память о ней.

Как пишет издание «Дни.ру», подруга певицы приняла активное участие в съемках биографического сериала о жизни Началовой, который скоро выйдет на Первом канале, а также книги с письмами Виктора Началова к дочери. Исаева уточнила, что ее расстраивает критика, которую она получает в свой адрес периодически от простых людей и звезд.

Исаева ответила на критику поклонников Началовой, обвинивших ее в корысти.

«Многие будут не против такого альбома. Особенно получить готовое, потом пообсуждать, как Исаева наживается, например. Когда работа сделана не своими руками, так легко критиковать», — подчеркнула она.

Напомним, популярная в 90-х певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Новости о наличии у певицы проблем со здоровьем стали появляться в начала марта, когда ее доставили в одну из больниц Москвы на фоне высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доктора провели операцию на воспаленной ноге, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Интерес представителей медиа вызвал не только вопрос о самочувствии Началовой, а впоследствии и причинах смерти. Помимо прочего, обсуждалось также тяжелое эмоциональное состояние дочери исполнительницы и то, с кем останется ребенок.