Дух покойной Фриске «раскрыл» гипнологу причину смерти певицы

Москва, 7 мая. Известный гипнолог Марина Богославская заявила, что ей удалось «поговорить» с духом покойной певицы Жанны Фриске. Медиум утверждает, что артистка «раскрыла» ей причину своей смерти.

По словам Богославской, Фриске якобы «рассказала» ей о некоем проклятье, которое наложил на семью поп-исполнительницы кто-то из окружения деда певицы.

«Это не отражалось на моем творчестве, это проклятье было на продолжение рода», — «цитирует» духа Фриске гипнолог.

Певица будто бы пожаловалась из загробного мира, что долго не могла родить ребенка, но затем медики все же помогли ей забеременеть. Также Богославская сообщила, что проклятье отразилось и на матери Фриске.

«Мой брат-близнец умер, роды были преждевременные, это, в принципе, не секрет. Я выжила, но я всегда чувствовала присутствие своего брата. Как будто он был моим ангелом-хранителем», — «рассказала» покойная звезда.

Кроме того, по словам гипнолога, Жанна Фриске сообщила ей, что с рождением ее сына Платона родовое проклятье было разрушено. Также певица якобы призналась, что не жалеет о появлении ребенка, поскольку иначе она прожила бы долго, но без «счастья в душе».

«Я боялась умереть, мне очень хотелось остаться с сыночком… Но я все равно рядом с ним, оберегаю его, и я вижу, что все с ним будет хорошо, и мне от этого сейчас спокойно», — приводит «слова» духа Фриске Богославская.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от серьезного онкологического заболевания. Певице было 40 лет. Ранее сестра Фриске Наталья опубликовала архивное фото с певицей, которая на момент съемки находилась на последних сроках беременности.