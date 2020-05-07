Китай форсировал создание криптоюаня для решающего удара по доллару США

Розыгрыш глобальной коронавирусной партии, судя по всему, подходит к своему завершению, или, говоря языком шахмат, переходит из миттельшпиля в эндшпиль. Уже сейчас становятся видны самые общие контуры «мира, который уже никогда не будет прежним»... Во всяком случае — его финансово-экономические контуры.

6 мая федеральный долг США (US Federal Debt, USFD) преодолел рубеж в 25 трлн долларов. Это произошло на фоне уже заявленных планов американского Минфина до конца полугодия выпустить «трежерис» и «бонов» еще на 2,99 трлн долларов «для преодоления последствий пандемии COVID-19».

В других обстоятельствах места и времени рост USFD почти на пять триллионов, или на 25% за полгода, а также рост баланса Федеральной резервной системы США на 2,5 триллиона, или более чем на 50% всего за два месяца, вызвали бы катастрофическое падение курса и без того переоцененной американской валюты. Но «под шумок коронавируса» эти события прошли почти незамеченными. Потому что «все так делают», и «понятно почему».

Более того, уже после подобных новостей Народный банк Китая в очередной раз снизил обменный курс юаня к доллару, тогда как по отношению к другим «твердым» валютам из корзины МВФ бакс ослабел лишь на доли процента.

То есть можно сказать, что сейчас мир находится в состоянии «холодной финансовой войны». Ведущие экономики планеты ведут между собой ожесточенную «гонку валютных вооружений», в которой — если только ситуация не перейдет в режим глобальной «горячей» войны — победа достанется тому, кто добьется оптимального отношения роста денежной массы к темпу инфляции.

Поэтому ничуть не удивляет форсаж, который сейчас включил официальный Пекин в деле создания «криптоюаня» типа CBDC (Central Bank Digital Currency) на базе национальной блокчейн-платформы BSN, о запуске которой было заявлено еще 25 апреля. Здесь достигнутое «красным драконом» лидерство в сфере цифровых технологий, включая системы 5G-связи, уже можно сравнивать по своему значению с открытием Америки Колумбом, поскольку оно дает доступ к таким ресурсам, по сравнению с которым золото инков и серебряные рудники Потоси, как говорится, нервно курят в сторонке.

Кому интересно, тот может поискать в интернет-дебрях отчеты о мучениях, которые все чаще испытывают в современном Китае интуристы, не подключенные к национальным платежным системам «touch-touch», а потому лишенные возможности оплатить необходимые товары и услуги: от них ни наличные не берут (по причине отсутствия «технологических возможностей»), ни карты к оплате не принимают.

Плюс к тому — внутрикитайское разделение плательщиков на категории в рамках системы «социального кредита». Представителям «низших социальных каст» уже не просто ограничен, в том числе по формальным ценовым параметрам («скидки» и «полная цена»), а в принципе закрыт доступ к целым категориям товаров и услуг. Например, они не могут купить билет на авиарейсы или на поезда дальнего следования, не могут посещать определенные сектора Интернета и тому подобное.

Возможно, кто-то назовет данную систему «электронным концлагерем» или, во всяком случае, подготовкой к нему. Но по сути своей это — попытка нанести решающий удар по глобальной «империи доллара», основанной на неограниченной эмиссии «фиатных валют», то есть долговых расписок. Теперь не все йогурты одинаково полезны — простите, не все доллары (евро, юани, иены, фунты стерлингов и т. д., не исключая в перспективе и российский рубль) будут одинаково валидны, то есть обладать равной покупательной способностью в соответствии со своим номиналом.

Нет смысла описывать здесь все нормативно-правовые коллизии, которые в данной связи уже возникли или обязательно возникнут в ближайшем будущем («персонализация» и «социализация» денег, роль искусственного интеллекта и «искусственной личности», социальное хакерство и т. д.), — все это заслуживает отдельного и подробного рассмотрения. Но необходимо сказать о том, что коронавирусная инфекция действительно выступила триггером, который запустил на порядки более мощные, по сравнению с ней, системные процессы в человеческой цивилизации. В результате, по меткому замечанию российского футуролога Сергея Переслегина, проблемой, которой должны заниматься ветеринары, занимаются финансисты и политики мирового масштаба.

Конечно, то, что сейчас непрерывно работают печатные станки и серверы центробанков на пару с аппаратами ИВЛ, а не бьют по целям и площадям ракеты с ядерными или высокоточными боеголовками, в каком-то смысле не может не радовать. Но, во-первых, нет никаких гарантий — кроме Стратегических ядерных сил Российской Федерации, — что наши западные «партнеры» полностью откажутся от соблазна внести некие военные коррективы в глобальные потоки финансов, товаров и услуг. А, во-вторых, не исключены и другие неожиданные ходы/комбинации на «мировой шахматной доске».