Москва, 7 мая. Российские истребители Су-57 трижды унизили американскую разведку на территории Сирии. Об этом пишут аналитики вьетнамского издания Soha.

Эксперты напомнили об инциденте, который произошел осенью 2015 на авиабазе Хмеймим, которая расположена в Сирии. Там на вооружении ВКС России появились истребители. Это стало настоящей неожиданностью для разведки Соединенных Штатов, объяснили аналитики.

Американцы не понимали, как российские военные смогли провернуть такую масштабную операцию и остаться незамеченными. В 2018 году российские истребители нового поколения аналогичным образом показали себя и на Ближнем Востоке. Кроме того, недавно российские Су-57 преодолели воздушное пространство над тремя базами США в Ираке, однако системы ПВО их так и не заметили, обращают внимание вьетнамские аналитики.

Авторы материала в издании Soha также назвали российский истребитель пятого поколения Су-57 самым современным и передовым самолетом. А критика, которой техника подвергалась со стороны западных аналитиков, оказалась безосновательной.

Как пишет китайское издание Sohu, Су-57 вместе с помощником в виде ударного беспилотника ставят под угрозу господство США, которых ранее признавали лидерами в разработке и производстве таких самолетов.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получил существенное преимущество перед американским самолетом F-35 Lightning II. Как отмечают эксперты одного из военных изданий, Су-57 оснащен новой пусковой установкой для ракет с инфракрасным блоком самонаведения. При этом, в отличие от американских аналогов, новинка работает даже в самых сложных условиях, в том числе высоких перегрузок.