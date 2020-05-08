Негосударственные пенсионные фонды оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны

В этом году вся страна отмечает знаковую дату — 75 лет со Дня Победы и окончания Великой Отечественной войны. Сейчас, когда пенсионеры и ветераны соблюдают режим карантина и ограничены в общении с родными и близкими, для них как никогда актуальна поддержка.

Многие привычные мероприятия и традиционные поздравления ко Дню Победы, к сожалению, ограничены, ведь очень важно соблюдать меры по защите здоровья. Многие компании стараются поддержать ветеранов, ряд негосударственных пенсионных фондов поздравили ветеранов выплатой пенсии Победы, которая поступила на счета пенсионеров, чтобы они смогли распорядиться ею по своему усмотрению.

В частности, НПФ «Телеком-Союз», уже более 23 лет работающий на рынке услуг по негосударственному пенсионному обеспечению работников отрасли связи, направил дополнительную выплату ветеранам, труженикам тыла, которые получают в фонде негосударственную часть пенсии. Это герои, которые прошли через тяготы войны, а после нее работали на крупнейших предприятиях — АО «Почта России», РТК, Центральный телеграф.

Также выплату осуществил один из крупнейших фондов — НПФ «БУДУЩЕЕ». В фонде отметили, что выплаты осуществлены по решению руководства из собственных средств фонда, и в настоящее время, когда важно оберегать пенсионеров от излишних коммуникаций с людьми, это лучший вариант.