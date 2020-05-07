ФБК утаил по итогам прошлого года 19 млн рублей

Москва, 7 мая. Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией», признанный в РФ иностранным агентом, вновь отметился нестыковками в своей документации. Интересный факт был обнаружен в финансовом отчете ФБК за 2019 год.

Фонд уже запомнился махинациями с донатами подписчиков, которые, предположительно, тратятся на дорогостоящие путешествия главы ФБК Алексея Навального и обучение его дочери в Стэнфордском университете. В этот раз «оппозиционная» организация не постеснялась опубликовать странный отчет за прошедший год.

Журналисты RT, изучив документацию, обнаружили потерю 19 миллионов рублей. Согласно отчету, на счета Фонда в течение 2019 года поступило свыше 82 миллионов рублей, при этом расходы составили 63 миллиона рублей.

Куда подевалась недостающая сумма, пока неизвестно, но не стоит сомневаться, что Навальный найдет куда потратить эти деньги.