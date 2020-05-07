Соловьев показал на видео технику смертоносных ударов «кулак справедливости»

Москва, 7 мая. Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE» кадры, на которых показывает характерные для восточных боевых искусств удары ногами и руками.

При этом в ролике появляется надпись «Техника ужасных, смертоносных, необратимых и жутких ударов от мастера удара Владимира Соловьева ака Кулак справедливости».

Диктор читает этот текст за кадром гнусавым голосом, подражая переводчику, которые озвучивал в свое время фильмы для видеокассет. В конце ролика телеведущий наносит удары одновременно четырем соперникам. Все они падают на пол.

Ранее во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии. Он пояснил, что заработал на нее в течение жизни и не собирается этого скрывать.

Он также отметил, что в прошлом он был бизнесменом и свой первый миллион заработал еще в начале 90-х годов. В журналистику же он пришел уже достаточно богатым человеком и не ради заработка, а по интересу, пояснил Соловьев.

Ранее Соловьев рассказал о наиболее эффективном способе остановить распространение коронавируса. По его словам, для этого потребуется не менее 40 дней карантина. Данный срок не случаен. Он напомнил, что слово «карантин» переводится с французского именно как «четыре десятка». Журналист отметил, что в любом случае людям придется набраться терпения и пережить карантин, чтобы эпидемия коронавируса закончилась.