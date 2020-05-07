В галерею «Дорога памяти» передадут артефакты с немецкого миноносца, подбитого в 1944 году

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Центр подводных исследований Русского географического общества (РГО) поднял артефакты с борта немецкого миноносца Т-3 и советского тральщика ТЩ-45, затонувших в июне 1944 года. В РГО Федеральному агентству новостей рассказали, что все исторические находки после восстановления и консервации передадут в экспозицию мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти» парка «Патриот».

Немецкий миноносец Т-31 был подбит и затонул в июне 1944 года в ходе «Четвертого сталинского удара». Это стало самой крупной надводной победой Краснознаменного Балтийского флота. Лишь спустя 76 лет, в 2019 году на объект, лежащий на глубине 54 метра, впервые спустились специалисты ЦПИ РГО и идентифицировали его. А в ходе третьего этапа исследований эсминца водолазы Центра подняли с глубины несколько артефактов.

Среди них — одноствольная бронзовая сигнальная ракетница, алюминиевая кувалда на деревянной рукояти, которые встречались повсеместно. А вот двуствольная сигнальная ракетница с деревянной рукоятью (производство фирмы «Вальтер») является уже «штучным товаром». Таких до 1944 года было выпущено всего 3100 штук.

«Также среди находок — бинокуляр. Это стационарный палубный прибор для определения расстояния до объектов и положения корабля на местности. На Т-31 таких было четыре. Водолазами в ходе обследования обнаружено три из них, один еще во время боя был отделен от основания взрывом, и это позволило сейчас поднять его на поверхность», — рассказали в ЦПИ РГО.

Специалисты ЦПИ РГО также обследовали советский тральщик ТЩ-45, который затонул недалеко от эсминца на глубине 23 метров. На счету его героического прошлого участие в нескольких операциях Краснознаменного Балтийского флота, в том числе в Таллинском переходе. Известно, что в июне 1944 года он прибыл к острову Нерва с грузом вооружения для десанта, но был сбит торпедой, выпущенной немецкой подводной лодкой.

Водолазам удалось обнаружить и поднять с тральщика на поверхность машинный телеграф на стационарной подставке, а также мелкие элементы навигационных приборов. Все исторические находки после восстановления и консервации РГО передаст в экспозицию мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти» парка «Патриот».