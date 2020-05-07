Экономист рассказал, сможет ли рубль опуститься до 69 за доллар

Поддержку рублю обеспечивает целенаправленная политика Центробанка, однако май может выдаться для российской валюты сложным. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Укрепление рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара опустился по отношению к рублю на 0,2% до отметки в 74,43 рубля, а курс евро опустился на 0,1% до 80,43 рубля. Такая информация следует из данных торговой площадки на 10.00 по московскому времени.

К 10.16 мск российский рубль укреплялся и дальше по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара снизился до 74,03 рубля (-0,7%), а курс евро — до 80,05 рубля (-0,5%).

При этом российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, на 10.00 по Москве индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг отметки в 2638,35 пункта. Индекс РТС вырос на 0,3%, до 1114,42 пункта.

К 10.21 по московскому времени индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2647,39 пункта (+0,6%), а индекс РТС — на отметке 1126,99 пункта (+1,4%).

Поддержка рубля

Как отметил Артем Деев, в начале торгов в четверг, 7 мая, рубль делает отскок и укрепляется к евро и доллару после падения накануне. На данный момент рубль торгуется около 73,8 рубля с американской валютой и 79,6 — с европейской.

«Во многом это происходит за счет того, что нефтяные котировки прибавляют позиции, июльский фьючерс на нефть сорта Brent вырос на 1,9% — до 31,7 доллара за баррель. Инвесторы позитивно восприняли действия властей крупных мировых держав по сдерживанию коронавируса и их шаги по смягчению ограничений, введенных из-за пандемии. Кроме того, поддержку рублю обеспечивает целенаправленная политика Центробанка. В прошлом месяце регулятор снизил ключевую ставку на 0,50 б.п. до 5,50% годовых. Это способствовало поддержке строительной отрасли и сферы недвижимости, а также ипотечных программ», — пояснил Артем Деев.

Сможет ли российская валюта преодолеть психологическую отметку и укрепиться на уровне 69 рублей за доллар? Отвечая на этот вопрос, Деев считает, что для такого мощного укрепления российской валюты пока нет предпосылок.

«Во многом курс российской валюты будет зависеть от нефтяных котировок, а они пока очень неустойчивы из-за сокращения потребления топлива и коронавирусных ограничений. Май может выдаться довольно сложным для российской валюты. В случае позитивной обстановки рубль может в моменте укрепиться до 71 в паре с долларом. Однако его более вероятный диапазон — 73-76 за единицу американской валюты. В негативном сценарии — 77-79», — заключил Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.