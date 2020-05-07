Польский эксперт объяснил, как «Северный поток — 2» может расколоть Евросоюз

Варшава, 7 мая. Германия считает «Северный поток — 2» экономическим проектом, поэтому не стоит рассчитывать, что его запуск не состоится, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.

По его словам, немецкие власти по-прежнему положительно оценивают строительство «Северного потока — 2», считая проект экономической инвестицией, в реализацию которого вовлечены частные компании. Более того, Берлин декларирует, как пишет издание, политическую поддержку компаниям, задействованным в проекте.

Польский эксперт считает, что завершение строительства «Северного потока — 2» способно расколоть Евросоюз, в котором существует абсолютно противоположные точки зрения по поводу проекта.

«К сожалению, это стало бы доказательством того, что единство и согласованность среди стран ЕС в вопросах внешней политики настолько же хрупкое, как и несколько лет назад, — считает Зайончковский. — Все указывает на то, что окончание строительства этого газопровода — дело по сути решенное, однако страны, которые выступают против этого внутри самого ЕС, а также США должны оказывать политическое и дипломатическое давление на Берлин».

По мнению специалиста из Польши, «Северный поток — 2» показал не лучшее состояние отношений между Западной Европой и Соединенными Штатами. Вместе с тем позиция Германии основывается на том, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном, который ввел санкции против участвующих в проекте компаний. Немецкое правительство отказалось от дачи какого-либо ответа на шаг Штатов. В Polskie Radio считают, что это продемонстрировало, что Германия совершенно не заинтересована в эскалации конфликта.