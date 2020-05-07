Телеканалы заложили 20 минут на обращение Путина в День Победы

Москва, 7 мая. Российские телеканалы заложили по 20 минут на праздничное обращение президента РФ Владимира Путина, приуроченное ко Дню Победы. Об этом свидетельствуют данные телепрограммы.

Обращение главы государства должно начаться 9 мая, в 10.00. По 20 минут на выступление Владимира Путина отвели, в частности, Первый канал, «Россия 1», НТВ и «Звезда».

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в России было принято решение отменить почти все торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь 9 Мая во многих городах пройдут авиационные парады, а также салюты. Кроме того, ставшую традиционной акцию «Бессмертный полк» на этот раз перевели в онлайн-режим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в День Победы Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню. Представитель Кремля отметил, что все мероприятия с участием президента не будут массовыми, поэтому не возникнет нарушений эпидемиологического режима.

Кроме того, ранее Песков говорил, что массовое празднование 75-летия со дня Победы в нашей стране все же состоится. Дата проведения торжественных мероприятий зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка в будущем.