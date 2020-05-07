Сирия, 7 мая. «Силы освобождения Африна» заявили об убийстве двух турецких солдат в Африне. Два террориста ИГ1 осуществили самоподрыв в зоне контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре. Совместное патрулирование Турции и РФ прошло в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили подкрепление от ополченцев из Ирака в Дейр-эз-Зоре; подверглись нападению неизвестных западнее Даръа.

Курдские вооруженные группировки: заявили об убийстве турецких солдат и их союзников в кантоне Африн на северо-западе Алеппо; сообщили о задержании одного из террористов ИГ в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: задействовала вертолеты для нанесения ударов по предполагаемым укрытиям террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции осуществила патрулирование в Идлибе.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в тюрьме «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Кобани на северо-востоке Алеппо был убит один из местных жителей, задержанный ранее по неустановленным причинам. Более подробная информация о случившемся пока выясняется.

Тем временем «Силы освобождения Африна» сообщили о новой вылазке на северо-западе провинции. Согласно данным новостного портала ANF News, ссылающегося на связанные с группировкой медиапорталы, в результате предпринятого налета были убиты двое турецких военнослужащих, а также двое боевиков поддерживаемых Анкарой формирований. Кроме того, еще четыре протурецких радикала были ранены, также был уничтожен их бронеавтомобиль.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики при поддержке ВВС международной коалиции возобновили рейды в контролируемых ими районах провинции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), «Демократические силы Сирии» (SDF) обследовали местность в населенном пункте Аз-Зар на востоке провинции. В результате был задержан боевик ИГИЛ1 иракской национальности. Еще два джихадиста совершили самоподрыв, активировав на себе пояса смертников. Утверждается, что операция была проведена в соответствии с данными, полученными от координатора «спящей ячейки». Вертолеты западного альянса наносили удары предполагаемым укрытиям террористов.

Между тем в районы, контролируемые Сирийской арабской армией (САА) и ее союзниками прибыли ополченческие отряды из Ирака. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что около 200 бойцов формирования «Бригады Имама Али» пересекли границу и направились в сторону города Меядин, в районе которого накануне произошла вылазка террористов.

Провинция Даръа

В Даръа произошла еще одна вылазка неизвестных. Информагентство SOHR передает, что неизвестные открыли огонь по колонне военных Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от поселения Шаджара к западу от административного центра провинции. О возможных жертвах среди сирийских военнослужащих пока не сообщалось.

Напомним, в связи с участившимися вылазками в регион накануне были переброшены подкрепления правительственных сил. Они направились в сторону населенных пунктов Тель-Кадер и Аль-Ядуда.

Провинция Идлиб

В Идлибе прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4. Согласно данным Telegram-канала (NovostiDamask), объединенные отряды российской военной полиции и ВС Турции проследовали по маршруту от населенного пункта Ат-Тромбе до города Ариха.

Военный источник в сети Telegram (rybar) передает, что этому предшествовали состоявшиеся накануне переговоры между представителями ВС Турции и главарями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая регулярно препятствовала проведению патрулирования. На встрече обсуждались вопросы срыва перемирия и открытия коммерческого перехода на территорию, подконтрольную правительственным подразделениям САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.