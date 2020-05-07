Разведка США не нашла свидетельств сговора Трампа с РФ во время выборов 2016 года

Москва, 7 мая. Правоохранительные органы и разведка США не нашли в стенограммах спецкомитета по разведке Палаты представителей свидетельств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией во время президентских выборов 2016 года, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации Штатов.

При этом записи могут вызвать вопросу к председателю комитета Адаму Шиффу, который ранее утверждал о наличии «прямых доказательств» такой тайной договоренности.

Американская разведка считает, что никакого сговора между Трампом и Москвой нет. Такие же выводы были сделаны спецпрокурором Робертом Мюллером, который на протяжении двух лет расследовал предполагаемое «вмешательство» в выборы в США.

Россия много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США. Американский лидер также отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Мюллер, проведя расследование, констатировал, что никаких доказательств сговора между Трампом и Россией нет.

Российский лидер Владимир Путин связал провальное расследование спецпрокурора с кризисом политической системы в Соединенных Штатах. Трамп, в свою очередь, назвал устроенное Мюллером судилище худшей в истории «охотой на ведьм» и попыткой госпереворота.