Власти Липецкой области дали разъяснение по совещанию о средствах дезинфекции

Липецк, 7 мая. СМИ вырвали из контекста слова главы Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, заявили в пресс-службе правительства региона.

Ранее ряд изданий и Telegram-каналов опубликовал аудиозапись и цитаты из нее, где Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина обсуждают меры по дезинфекции города для борьбы с коронавирусом. Уваркина предложила провести пробную дезинфекцию в Нижнем парке, на что Артамонов заявил, что дезинфекцию нужно проводить и для разгона скоплений людей.

В пресс-службе пояснили, что опубликованная аудиозапись представляет фрагмент совещания, проведенного еще в начале апреля, и фразы вырвали из контекста. Дело в том, что на совещании обсуждался в том числе и низкий индекс самоизоляции в Липецке и речь шла о дезинфекции для сохранения здоровья людей, которые продолжают посещать общественные пространства, несмотря на режим самоизоляции.

При этом обсуждались разные варианты, в том числе и с применением техники и ранцевых распылителей. Состав растворов для дезинфекции выбирался наиболее безопасный, входящий в перечень рекомендованных Роспотребнадзором. От массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались в принципе в пользу точечной обработки.