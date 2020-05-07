Дочь Самойловой и Джигана в образе Пугачевой рассмешила подписчиков

Москва, 7 мая. Супруга рэпера Джигана, популярная модель Оксана Самойлова рассмешила подписчиков новым снимком своей дочери Леи в необычном образе. Новый пост появился в профиле в Instagram звезды.

Самойлова с четырьмя детьми сейчас продолжает придерживаться режима самоизоляции, однако, по ее же собственному признанию, он ей порядком поднадоел. Но при это у модели есть возможность провести время с детьми: семья находится в большом доме с уличным бассейном, в котором погода уже позволяет купаться. Джиган вернулся домой из больницы и даже начал вести здоровый образ жизни, но Самойлова все-таки решила подать на развод.

Оксана разместила в своем профиле новую фотографию своей дочери Леи в образе примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, как решили поклонники. На снимке на дочери Самойловой и Джигана кудрявый рыжий парик и очень яркий макияж.

«В первую пятницу после карантина», — подписала фото модель.

Фолловеры оценили забавный пост и заметили, что девочка очень похожа на Аллу Пугачеву.

«Алла Борисовна, я не узнаю вас в гримме», — иронично написала karina_nikolaevna_. «Людмила Гурченко», — нашла сходство natali__0305. «Лея, она маленькая фея. Всегда дает нам настроение», — добавила lady_musayeva_mohinur.

Но некоторые подписчики не оценили шутливый пост Самойловой и обвинили ее в неподобающем воспитании дочерей.

«Это лицо Оксаны в прошлом (клуби, гулянки)», — написала olhasmirnova24.

Ранее сообщалось, что Самойлова простила своего мужа рэпера Джигана после многочисленных неадекватных выходок, но пока отказывается пускать его в свою спальню. Девушка показала новое ночное видео, на котором показала, как заботится о трехмесячном сыне Давиде. На кадрах из спальни можно увидеть большую кровать. На ней вместе с Самойловой лежит ее дочь Лея, но Джигана на видео нет.