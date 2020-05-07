Вирусолог Зверев объяснил, в каком случае ношение маски может быть опасным

Москва, 7 мая. Защитная маска может нести угрозу для здоровья через два часа после начала использования. Об этом рассказал академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

Вирусолог считает, что носить защитную маску на улице не стоит. По его словам, в этом нет никакого смысла, потому что там вирус не летает. Горожанам следует носить маски в метрополитене и другом общественном транспорте, передает «Царьград».

Он подчеркнул, что маска через несколько часов ношения становится не средством защиты, а источником опасной инфекции. Вирусолог подчеркнул, что необходимо соблюдать определенные правила при использовании средств индивидуальной защиты.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что масочный режим могут ввести во всех регионах России. Этот вопрос обсуждался во время совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что некоторые регионы ввели данный режим еще в апреле, передает «Дейта».