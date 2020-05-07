В Росстате считают, что перенес сроков переписи не повлияет на ее качество и результат

Москва, 7 мая. Изменение сроков переписи населения не нарушает методику проведения исследования и дает возможность более тщательно подготовиться к использованию онлайн-технологий — так в Росстате прокомментировали Федеральному агентству новостей возможный перенос Всероссийской переписи населения на 2021 год из-за коронавируса.

В начале апреля Росстат сам выступил с инициативой перенести проведение переписи. Глава федеральной службы государственной статистики Павел Малков отметил, что текущая ситуация не позволяет подготовить инфраструктуру и оборудование к сбору и обработке данных. Все меньше времени остается для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации.

Шестого мая комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила к внесению в Госдуму проект закона, который до 31 декабря 2021 года приостанавливает срок действия нормы о проведении Всероссийской переписи населения раз в десять лет и вносит поправки в соответствующий закон о переписи.

«Перенос сроков переписи не является чем-то неординарным, такое случается нередко, — прокомментировал ФАН зампредседателя Государственной комиссии по проведению переписи 2002 года, доктор политических наук Владимир Зорин. — Одна из задач переписей — сравнимость результатов, и здесь перенос ее сроков в рамках полугода-года не имеет критического значения, тем более, что появится больше времени для более качественной подготовки и проведения этого важнейшего мероприятия. Этот период позволит в предстоящей переписи большее количество людей привлечь именно к участию онлайн».

Владимир Зорин привел пример вынужденного переноса сроков переписи в 2002 году. Тогда первая постсоветская перепись прошла через 13 лет после Всесоюзной переписи 1989 года.

«В текущей же ситуации подготовка переписчиков, заключение с ними договоров, перепись населения отдаленных районов и представителей старшего возраста требовали бы личного общения, Интернет пока всей проблемы бы не решил», — считает собеседник ФАН.

Практика незначительного по времени переноса переписи есть и в других странах, добавил Зорин.

«Целый ряд стран переписной волны 2019-2020 года изменили сроки проведения переписей населения раунда 2020 года, — подтвердили ФАН в Росстате. — В рамках Всемирной программы переписей населения ООН рекомендует проводить переписи не реже одного раза в десять лет. В 2020 году переписи населения должны были пройти в 50 странах мира».

За время вынужденной задержки в Росстате обещают тщательнее подготовиться к цифровизации переписи.

Напомним, для участия в интернет-переписи, которая станет основной частью будущей Всероссийской переписи населения, будет достаточно в любое время зайти на портал Госуслуг.

«Опыт США, где, как и в других странах, изменили сроки проведения переписи (продлили подсчет результатов проходящей переписи населения) подтверждает актуальность внедрения цифровых технологий в процесс переписи. По сообщениям СМИ, онлайн-перепись в США прошли более 70 миллионов домохозяйств или около половины их числа в стране, — говорят в Медиаофисе Всероссийской переписи населения. — Мы за дополнительное время подготовки надеемся привлечь больше людей именно к этому формату, а значит перепись станет удобной для большего количества категорий населения».

В 2019 году переписи населения провели почти 30 стран мира, в том числе Азербайджан и Белоруссия. Последняя провела первую в странах СНГ электронную перепись населения.

В Росстате уверены, что перенос сроков переписи в России не повлияет на ее качество и результат.