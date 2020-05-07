Политолог Аркатов назвал провокацией массовые акции КПРФ в условиях коронавируса

Москва, 7 мая. Провокационные действия КПРФ в период эпидемии коронавируса свидетельствует о готовности коммунистов жертвовать своими сторонниками ради политического хайпа. Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

22 апреля члены КПРФ устроили массовое мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков их сторонников. Участники акции возложили цветы к Мавзолею на Красной площади по случаю дня рождения Владимира Ильича Ленина. Позднее стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков и Леонид Калашников госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

Аркатов отметил, что действия членов КПРФ напоминает «поступки на грани сумасшествия». Он назвал безрассудством массовые акции КПРФ в условиях эпидемии коронавируса. По его словам, организация подобных мероприятий в период эпидемии свидетельствует о том, что коммунисты готовы жертвовать своими сторонниками ради политического хайпа, передает iReactor.

«Им глубоко наплевать на своих людей, на мой взгляд. У них есть какие-то мероприятия, которые важнее, чем жизни людей. Я могу только так это рассудить… Сейчас КПРФ стала такой партией, которая живет ради популярности, или как говорят, хайпа», — отметил эксперт.

Он также выразил уверенность, что власти должны жестко реагировать на провокационные действия некоторых членов КПРФ, которые ставят под угрозу здоровье граждан.

«Для тех людей, которые призывают других выходить на публичные мероприятия, когда в стране такая сложная эпидемиологическая ситуация, стоит предусмотреть отдельную меру наказания», — подчеркнул Аркатов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 177 тысяч случаев, 1,6 тысячи человек скончались. Около 24 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.