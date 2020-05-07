Сирийские группировки отказываются поставлять Турции боевиков для отправки в Триполи

Стамбул, 7 мая. Увеличение градуса напряжения в отношениях между туркоманами и кураторами из турецкой армии, действующих на севере Сирии, способствует распространению дезертирства среди боевиков. Об этом со ссылкой на источник, близкий к организации «Ахрар аш-Шаркыя», сообщает арабский Спутник.

Согласно информации источника, основным камнем преткновения стал отказ сирийской группировки отправлять своих боевиков в Ливию на фоне внутренних столкновений на этнической основе. Кроме того, несколько военных бригад, принадлежащих к туркменской дивизии «Султан Мурад», дезертировали из-за политики в отношении боевиков, присутствующих в Сирии и Ливии. В сообщении источника арабского «Спутника» отмечается, что на данный момент известно о 2 000 дезертиров — по словам руководителей «отколовшихся» отрядов, такой шаг расценивается как сопротивление турецкой политике относительно боевиков.

Кроме того, «Ахрар аш-Шаркыя» отказалась поставлять Турции своих боевиков для их отправки в Ливию и участия в сражениях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Напомним, Турция продолжает поставки боевиков на сторону ПНС Ливии, несмотря на угрозу распространения пандемии COVID-19 — «пункты приема» иностранных наемников уже стали очагом распространения коронавируса в Ливии. Это послужило причиной соседствующих с Триполи и Мисуратой регионов полностью прекратить транспортное сообщение с городами. Турецкое правительство при этом действует в обход всех международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине, а также оружейного эмбарго ООН.