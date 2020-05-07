Цеков рассказал, как МИД Чехии снял с себя ответственность за снос памятника Коневу

Российское государство гарантирует иностранным дипломатическим представителям на ее территории полную безопасность и обеспечивает им защиту высочайшего класса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление главы МИД Чехии Томаша Петржичека о том, что охрана чешских дипломатов в РФ будет усилена после прошедших мероприятий у генконсульства этой страны в Петербурге и ее посольства в Москве. Собравшиеся оказались недовольны сносом 3 апреля в Праге памятника советскому маршалу Коневу, освободившему 75 лет назад столицу Чехии от фашистских захватчиков.

«Им, конечно, не стоило доводить ситуацию до резкого ухудшения отношений с нашей страной, — сказал Цеков. — Они не просто снесли памятник великому полководцу — они установили на его месте мемориальную табличку власовцам (бойцам корпуса генерала Андрея Власова, переметнувшегося на сторону нацистской Германии в 1942 году. Приговорен к смертной казни за измену Родине в 1946 году. — Прим. ФАН), которые, по мнению старост одного из районов Праги, сыграли основную роль в освобождении этого города».

Сенатор убежден, что чешский МИД попросту «перевел стрелки», сняв с себя ответственность за совершенный акт вандализма — якобы ни он, ни правительство страны в целом к этому не причастны, а виноваты во всем муниципальные власти.

«Это довольно странно слышать, — отметил парламентарий. — И если это действительно правда, то получается, что в Чехии нет единой структуры управления, а государственная политика, направленная на сохранение исторической памяти и архитектуры, попросту отсутствует».

Тем не менее Цеков заверил чешских дипломатов, что в России им опасаться нечего — их безопасность, в отличие от безопасности пражских памятников советским деятелям, гарантирована на самом высоком уровне, и ни один муниципальный совет не сможет навредить им. Как, собственно, и граждане нашей страны — выразив справедливое недовольство на митингах у консульства и посольства, они не будут опускаться до применения насилия и забрасывания камнями автомобилей с красными дипломатическими номерами.