Миронов предложил снизить стоимость обучения в вузах из-за коронавируса

Москва, 7 мая. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов направил министру просвещения Валерию Фалькову письмо с предложением уменьшить стоимость обучения для студентов, получающих образование в вузах на платной основе. Для поддержки обучающихся предлагается провести перерасчет оплаты второго семестра, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отмечает Миронов, из-за эпидемии студентам приходится слушать лекции дистанционно, хотя по договорам с вузами многие из них должны обучаться в очной форме. При этом, по его словам, лекции в онлайне стоят дешевле, поэтому во втором семестре этого года студенты должны заплатить за обучение меньшую сумму, чем указано в договоре.

«В мой адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, получающих образование на платной основе. Многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. Эти договоры не предполагают дистанционного обучения. Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили», — объяснил Сергей Миронов.

Он пояснил, что в поступающих обращениях содержится просьба о снижении или отмене платы за наем помещений в студенческих общежитиях на период распространения коронавирусной инфекции.

По словам Миронова, оба вопроса нуждаются в срочном решении, потому что самоизоляция и без того сильно ухудшила материальное положение студентов.