Россия и Турция провели девятый совместный патруль вдоль трассы М4 в Идлибе

Дамаск, 7 мая. Девятое российско-турецкое совместное патрулирование трассы М4 в Идлибской зоне деэскалации прошло в четверг, 7 мая.

Российско-турецкой колонне впервые удалось совершить марш от населенного пункта Трумба до населенного пункта Ариха. Расстояние между ними составляет примерно 16 км. При этом общая протяженность маршрута патрулирования составляет более 70 км.

Не исключено, что турецкая сторона смогла договориться с «демонстрантами», которые ранее препятствовали прохождению совместных колонн.

Напомним, в марте в Минобороны РФ сообщали о провокациях со стороны боевиков во время патрулирования в Идлибе. По данным российских военных, члены бандформирований намеревались использовать мирных жителей в качестве живого щита.