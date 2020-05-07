Вице-президент АТОР Горин дал прогноз по ценам на путешествия после окончания пандемии

После окончания пандемии коронавируса на восстановление российского туристического рынка уйдет от двух до трех лет. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, комментируя сообщение главы Крыма Сергея Аксенова о нескором открытии курортного сезона на полуострове.

Как рассказал Аксенов, с 18 мая в Крыму возобновят работу предприятия различных сфер деятельности, но с 12 мая вводится режим ношения масок в общественных местах. При этом разрешение на ведение деятельности не получили отели, санатории и пансионаты полуострова.

«Мы вчера говорили с представителями курортной сферы — отдельно курортная сфера, общепит, те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время… Есть понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится», — сообщил руководитель Крыма на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин напомнил, что в настоящее время действуют рекомендации о временном ограничении путешествий по России с 28 марта по 31 мая. Он подчеркнул, что эти меры касаются организованных туристических групп.

«В сегменте организованного туризма все мы будем ожидать открытия тех или иных направлений. Предварительные планы строят туроператоры, чтобы туристы могли планировать путешествие. Мы сейчас предлагаем по турам, которые не состоялись, осуществить перебронирование на более поздние даты, а также даем возможность перенести путешествие на следующий год. Кроме того, компании предлагают новые туры с опцией возвратного тарифа», — рассказал Горин в комментарии ФАН.

Он считает, что на данный момент прогнозы по открытию туристического рынка строить сложно, однако есть понимание, какие направления туризма откроются первыми.

«Вначале появится возможность путешествовать по внутренним маршрутам. Для международных путешествий должны быть сняты ограничения по пересечению границ, воздушному сообщению, а также должна возобновиться работа консульств», — сказал Горин.

На восстановление российского рынка туризма уйдет от года до двух лет, говорит вице-президент АТОР. В условиях ограничений туристам сложно строить планы на путешествия.

«Восстановление будет поэтапным и небыстрым. В туризме очень важное явление — отложенный спрос. Он будет возвращаться после долгого периода ограничений в путешествиях», — отметил он.

Собеседник ФАН дал прогноз по ценам на организованные пакетные туры на поездки по России и за рубеж после снятия ограничительных мер.

«Если говорить о международных путешествиях, то тут важен будет курс валют. По несостоявшимся турам гораздо выгоднее их перебронировать по старой цене на будущий период. Если говорить о внутренних путешествиях, то прогнозировать, что цены будут выше или ниже, сложно. Многое будет зависеть от стоимости энергоносителей, так как 50–60% стоимости путешествий приходится на авиа- или железнодорожный билет. В рамках пакетных туров предложение «авиаперелет плюс отель» будет интереснее, чем отдельная оплата проживания в отеле», — добавил он.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов пришел к выводу, что в текущих условиях открытие основных туристических направлений произойдет не раньше середины лета 2020 года. По мнению эксперта, процесс восстановления туристической активности будет происходить постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.