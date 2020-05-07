В латвийском городе Резекне найдены останки пленных красноармейцев. ФАН-ТВ

В Латвийском городе Резекне найдено массовое захоронение пленных красноармейцев. Останки военных обнаружили рабочие во время благоустройства сквера у мемориала узникам нацистского концлагеря. Реконструкцию парка начали еще осенью прошлого года. И уже тогда в верхнем слое земли находили кости.

Сейчас строители начали выкапывать траншею под кабель уличного освещения. Во время этих работ, наткнулись на массовое захоронение – скелеты погибших солдат лежали в несколько слоев. Сразу после находки, работы по благоустройству приостановили, а к раскопкам привлекли поисковые отряды.

«Были обнаружены останки солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны, примерно осенью 1941 года. На это указывают найденные при них предметы: монеты и даже амуниция», — рассказывает руководитель поисковой организации «Легенда» Талис Эшмитс.

Поисковики должны определить площадь захоронения и поднять из братской могилы останки погибших солдат. Только за один день специалисты извлекли фрагменты скелетов пятидесяти человек.

По словам экспертов, на останках нет следов от пулевых ранений, анализ зубов и черепных швов показал, что это кости молодых солдат-срочников в возрасте от 18 до 22 лет. Таким образом, специалисты предположили, что в братской могиле — советские военнопленные, которые погибли от болезней и тяжелых условий содержания в концлагере.

«Здесь немецкое командование вермахта организовало лагеря для советских военнопленных, которые в большом количестве начали поступать с фронта. И один из таких лагерей организован был в Резекне в июле. Позже такой же лагерь был организован в Даугавпилсе, в Риге», — комментирует историк Влад Богов.

В планах установить личности погибших, имена и фамилии внести на памятную доску.