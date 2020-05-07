Поклонники не смогли «отыскать» грудь на архивном снимке Муцениеце

Москва, 7 мая. Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце опубликовала архивный снимок в Instagram. Звезда показала поклонникам, как выглядела в юности.

«Мне тут 19 лет», — написала актриса под черно-белой фотографией.

Подписчики Муцениеце обратили внимание на худобу юной актрисы. При этом многие поклонники звезды отметили, что на фото невозможно «отыскать грудь».

«Такой дрищ», — написала zemtsovishna.

«Такая тоненькая», — отметила olyatrush.

«А кто грудь украл?» — пошутила mamallat.

«А грудь где?» — спросил romanuralyan.

«От деток грудь появилась?» — предположила milamarasik.

Впрочем, среди подписчиков Муцениеце нашлось много тех, кто не обратил внимание на грудь актрисы.

«Не изменилась, только если в лучшую сторону. Как всегда головокружительная красотка», — сделала комплимент звезде karina_fedosenko.

«Вы вообще внешне не изменились!!! Вы очень-очень красивая! И сейчас, и тогда», — восхитилась ekaterinaantopolskaia.

«Какая необыкновенная, естественная красота», — прокомментировала mama.provincialka.

«Красивая девочка с красивой фигурой! Счастья вам и вашей семье!!!» — написала permanent_elena_brovi.

Напомним, ранее в семье Муцениеце и актера Павла Прилучного произошел крупный скандал. Актриса заявила, что супруг выгнал ее с детьми из дома. Также Муцениеце обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и рукоприкладстве.