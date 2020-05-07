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Поклонники не смогли «отыскать» грудь на архивном снимке Муцениеце

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Поклонники не смогли «отыскать» грудь на архивном снимке Муцениеце

Москва, 7 мая. Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце опубликовала архивный снимок в Instagram. Звезда показала поклонникам, как выглядела в юности.

«Мне тут 19 лет», — написала актриса под черно-белой фотографией.

Поклонники не смогли «отыскать» грудь на архивном снимке Муцениеце

Подписчики Муцениеце обратили внимание на худобу юной актрисы. При этом многие поклонники звезды отметили, что на фото невозможно «отыскать грудь».

«Такой дрищ», — написала zemtsovishna.

«Такая тоненькая», — отметила olyatrush.

«А кто грудь украл?» — пошутила mamallat.

«А грудь где?» — спросил romanuralyan.

«От деток грудь появилась?» — предположила milamarasik.

Впрочем, среди подписчиков Муцениеце нашлось много тех, кто не обратил внимание на грудь актрисы.

«Не изменилась, только если в лучшую сторону. Как всегда головокружительная красотка», — сделала комплимент звезде karina_fedosenko.

«Вы вообще внешне не изменились!!! Вы очень-очень красивая! И сейчас, и тогда», — восхитилась ekaterinaantopolskaia.

«Какая необыкновенная, естественная красота», — прокомментировала mama.provincialka.

«Красивая девочка с красивой фигурой! Счастья вам и вашей семье!!!» — написала permanent_elena_brovi.

Напомним, ранее в семье Муцениеце и актера Павла Прилучного произошел крупный скандал. Актриса заявила, что супруг выгнал ее с детьми из дома. Также Муцениеце обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и рукоприкладстве.

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Источник: Instagram
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