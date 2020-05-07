В Госдуме уверены, что НАТО и США не до «бредовых сценариев» Украины в Черном море

Усиление присутствия кораблей НАТО в Черном море лишь повысит напряженность в отношениях России и альянса. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Больше НАТО

Киев предложил НАТО выработать совместный план по сдерживанию Российской Федерации в Черноморском регионе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

«Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах», — заявили в пресс-службе.

Более того, украинская сторона обратила внимание на то, что Киев хотел бы «видеть большее присутствие морских сил НАТО» в Черном море, а также наращивать усилия для совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Провал Зеленского

Как отметил Виктор Водолацкий, заявления Украины на международных площадках в последнее время отличаются особым цинизмом.

«Даже [прошлый президент Украины Петр] Порошенко не позволят себе некоторых высказываний в отношении, например, подвига советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Сегодня представители украинского руководства, президент страны своей риторикой постоянно занимаются русофобскими высказываниями. И призыв к странам НАТО — это следствие такой политики», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению политика, усиление присутствия кораблей НАТО в Черном море лишь усилит напряженность в отношениях России и альянса. Кроме того, допустил депутат, Украина будет провоцировать Россию на ответные действия, что в свою очередь может привести к непредвиденным последствиям.

«Киев не понимает, что ни странам НАТО, ни их хозяевам из Госдепа пока не до бредовых сценариев украинских политиков. США уходят в процесс президентских выборов, Европа не знает, как выйти из сложившегося экономического коллапса, в котором оказалась. В то же время Украина продолжает действия, которые уже вызывают отторжение у самих украинцев. Последние социологические исследования говорят о том, что рейтинг Владимира Зеленского неуклонно катится вниз. И все больше и больше людей не верят в то, что он сможет наладить хотя бы добрососедские отношения с Россией и прекратить гражданскую войну в Донбассе», — добавил Виктор Водолацкий.

Политик выразил уверенность, если Киев будет продолжать подобную риторику, ее ждет экономическая несостоятельность, обнищание народа и вотум недоверия президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, ставший для НАТО кошмаром коронавирус вынудил союзников сократить военные расходы. На фоне нестабильной экономической обстановки в мире, вызванной пандемией нового типа коронавируса, первой сдалась Польша.