Минобразования Подмосковья назвало дату окончания учебного года

Москва, 7 мая. Школьники, обучающиеся с первого по восьмой классы, а также ученики десятых классов школ в Подмосковье завершат учебный год 22 или 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

«В Подмосковье для учащихся первых-восьмых и десятых классов учебный год завершится по графику каждой конкретной школы. В большинстве школ — это 22 или 29 мая», — отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, для выпускников 9 и 11 классов даты окончания учебного года будут озвучены позже. Каклюгина пояснила, что они зависят от проведения выпускных экзаменов. В настоящее время данный вопрос находится в проработке. Годовые оценки школьникам будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения, сказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что из-за пандемии коронавируса летние лагеря на базах школ не будут работать до 31 июля.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что учеников девятых классов в России могут освободить от итогового экзамена (ОГЭ). Министр добавил, что итоговая аттестация может пройти по текущим оценкам. По словам Кравцова, ЕГЭ выпускники начнут сдавать с 8 июня, однако это решение может быть пересмотрено после 12 мая.