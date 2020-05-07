Правительственная группа по борьбе с коронавирусом приняла решение возобновить на три месяца работу всех видов общественного транспорта во всех провинциях Сирии. Решение вступает в силу в ближайшее воскресенье, 10 мая. Свой комментарий по успешной борьбе с пандемией COVID-19 в Сирии Федерального агентству новостей (ФАН) выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Власти Сирии приняли решение возобновить работу всех видов общественного транспорта государственного и частного сектора, включая автобусы и транспортные средства туристических компаний во всех провинциях. На пользование транспорта разрешения получат те, кто будут соблюдать дистанцию и придерживаться всех медицинских рекомендаций.

На данный момент, по официальным данным, зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27. Башар Асад успешно справляется с подавлением коронавируса на территории САР.

Напомним, что власти Сирии ввели комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. В стране введен строгий карантин, закрыты все общественные места, кроме аптек, банков и продуктовых магазинов. Коммунальщики ежедневно обрабатывают улицы хлорным раствором.

Власти на неопределенный срок закрыли внешние границы, ограничили внутренние перемещения, ввели комендантский час, а также перенесли парламентские выборы. Помимо этого, во всех сирийских городах дежурят патрули и медики. Никаких опасений по распространению коронавируса быть не должно, а ситуация в Сирии на фоне пандемии находится под контролем.

В настоящий момент Башар Асад ввел послабление, разрешив работу торговых предприятий и сфер услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан.