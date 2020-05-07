Военные ВС Италии не пострадали в Ливии в результате авиаудара по Мисурате

Мисурата, 7 мая. Ни один из военнослужащих вооруженных сил Италии не пострадал в ливийском городе Мисурата, где боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили очередную провокацию против Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сегодня сообщило арабское издание 218TV, ссылаясь на итальянские военные источники.

Отмечается, что итальянские солдаты находились в Мисурате на территории полевого госпиталя, якобы для обеспечения его защиты. В результате авиаудара вблизи военного госпиталя произошел пожар. Тем не менее, по сообщению итальянской стороны, никто из военнослужащих ВС Италии не был ранен или убит.

Стоит отметить, что на фоне регулярных информационных вбросов, публикуемых западными СМИ, о присутствии на территории североафриканского государства ЧВК «Вагнера», зарубежная пресса странным образом проигнорировала сообщение об итальянских военных, дислоцированных в Мисурате. Причем дезинформация о российских бойцах в Ливии так и не была подтверждена никакими фактами ни одним из изданий, публиковавшим подобные голословные обвинения. Тем временем Италия фактически открыто говорит о своих солдатах, находящихся в ливийском населенном пункте, расположенном неподалеку от Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о трех погибших в Мисурате турецких интервентах, которые прибыли в Ливию для участия в боевых действиях на стороне марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа. При этом ни один из западных информационных источников не обсуждает так детально акт агрессии Турции против ливийского народа и продолжающееся нарушение Анкарой оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН).