Эпидемиолог рассказал об уровне прироста числа выявленных больных коронавирусом в РФ

Москва, 7 мая. Колебание прироста числа выявленных больных коронавирусом в России составляет плюс-минус 10%, заявил эксперт Института эпидемиологии профессор Малышев. По его словам, условного пика пандемии коронавируса страна достигнет к концу мая — началу июня.

Специалист объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России.

«10–11 тысяч — это незначительные отклонения, 10% туда или сюда. Про так называемый пик — пика у нас нет и не может быть», — заявил он.

Как пишет РИА Новости, эксперт подчеркнул: «сделано все для того, чтобы было пологое нарастание».

«Соответственно, пока будет нарастать и заболеваемость, и остальное, но в этом ничего страшного нет», — рассказал Малышев.

На 7 мая 2020 года число выявленных больных коронавирусом на территории Российской Федерации составляет 177 160 (+11 231), выздоровели 23 803 (+2476), умерли 1625 (+88). Лидерство по числу новых заболеваний занимают Москва (+6703), Московская область (+842) и Нижегородская область (+312).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила усилия, предпринятые Россией в борьбе с коронавирусной инфекцией. В том числе в ВОЗ прокомментировали относительно низкую смертность в РФ от COVID-19.

Выход России на плато по числу заболевших даст возможность перейти к поэтапной отмене карантинных мероприятий, считают российские власти. Эта тема, в частности, была поднята на совещании, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, а также мерам поддержки граждан и экономики, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина.

В качестве дорожной карты глава Роспотребнадзора Анна Попова представила проект трехфазного поэтапного плана выхода из карантина. Главный санитарный врач подчеркнула, что своевременно принятые ограничительные мероприятия позволили задержать развитие в России эпидемии на два месяца.