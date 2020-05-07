Члены Совфеда предложили зачислять акцизы на крепкий алкоголь полностью в бюджеты регионов

Москва, 7 мая. Зачисление в полном объеме акцизов на крепкий алкоголь может дополнительно пополнить бюджеты регионов в условиях нестабильной экономической ситуации. Соответствующие предложения главе Кабмина РФ Михаилу Мишустину направил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

С 1 января 2019 года в России отменен налог на движимое имущество, что привело к выпадению доходов из региональных бюджетов. По оценке Совфеда, потери могут достигать 300 миллиардов рублей.

Компенсировать их предполагалось с помощью увеличения региональной доли акцизов на крепкий алкоголь и передачи на федеральный уровень ряда социальных вопросов, передает «Парламентская газета».

Однако, по словам Кутепова, полностью компенсировать выпадающие доходы смогли только в восьми субъектах РФ.

«Одновременно с этим 14 регионов обозначают суммы компенсации менее 50% сумм выпадающих доходов. В то же время в большинстве регионов достижение заявленных целей в части отмены налога на движимое имущество и связи такой отмены с ростом инвестиций не прослеживается», — подчеркнул Кутепов.

В связи с этим сенатор предлагает ввести стопроцентное зачисление в региональную казну акцизов на алкоголь крепче 9%. Еще один необходимый шаг, по его мнению, заключается в законодательном закреплении региональной доли по табачным акцизам, которые сейчас полностью зачисляются в федеральный бюджет.