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Германский концерн Uniper инвестировал в «СП-2» 700 млн евро и уверен в его завершении

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Германский концерн Uniper инвестировал в «СП — 2» 700 млн евро и уверен в его завершенииБерлин, 7 мая. Германский концерн Uniper инвестировал в «Северный поток — 2» 700 млн евро и верит в завершение строительства российского газопровода, заявил глава компании Саша Биберт.

Он подчеркнул, что Uniper является именно финансовым партнером проекта, и, что логично, ожидает возврата своих инвестиций.

«Мы доверяем компании [оператору]  и верим, что проект будет завершен и они справятся со всеми вызовами», — цитирует его ТАСС.

Напомним, реализацией проекта нового российского газопровода занимается компания Nord Stream 2 AG, единственный акционером является «Газпром». Партнерами проекта выступают немецкие Uniper и Wintershall, британо-голландская компания Royal Dutch Shell, австрийская OMV и французская Engie. Вместе они финансируют проект на 50% (сумма инвестиций каждого партнера составляет до 950 миллионов евро). Половину средств (4,75 миллиарда евро) в проект вкладывает «Газпром».

Противниками «Северного потока — 2» выступают США, желающие посадить Европу на свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд других стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, участвующих в прокладке труб, немедленно прекратить строительство. После этого швейцарская Allseas заявила о приостановке прокладки газопровода.

Ранее свою уверенность в реализации проекта высказал политолог Евгений Сатановский. При этом он признал, что на фоне сложной экономической ситуации точные даты назвать сложно.

«Черные лебеди» в последнее время в мировой экономике стаями летают. Так что заранее загадывать нельзя — на большие сюрпризы можно напороться», — заметил эксперт.

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Источник: ТАСС
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