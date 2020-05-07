Солдаты неудачи: Как охранник Трампа попытался сменить власть в Венесуэле

Наемники из американской ЧВК Silvercorp USA Ink с треском провалили в Венесуэле, пожалуй, самое дерзкое в истории частного военного бизнеса США задание. Дело в том, что наемники должны были выкрасть и доставить в Соединенные Штаты легитимного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, столь нелюбимого Вашингтоном. Однако быстро были пойманы местными властями.

Подробнее о том, как после неудач на информационном фронте США решились на силовое свержение венесуэльского лидера — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Высадка в Ла Гуайра

3 мая 2020 года на побережье штата Варгас венесуэльская армия задержала нескольких членов вооруженного отряда боевиков. Помимо стрелкового оружия, задержанные располагали различной техникой, среди которой были катера и автомобили. При себе у них имелись и комплекты фальшивых документов.

Боевики после того, как их заметили военные, попытались произвести атаку с моря на скоростных катерах. В итоге 13 из них были убиты, еще восемь арестованы.

При убитых обнаружили паспорта Перу, крупнокалиберное оружие, спутниковые телефоны, форму и каски с флагами Соединенных Штатов. Наемники должны были высадиться у портового города Ла-Гуайра, который расположен всего в 32 километрах от столицы Венесуэлы — Каракаса. Предположительно, в Ла-Гуайра их ожидал дополнительный транспорт и тяжелое вооружение.

После операции по задержанию боевиков Вооруженные силы Венесуэлы были приведены в состояние боевой готовности.

Глава правящей партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии. Цель задания - свержение президента Венесуэлы.

Maduro: "Uno de los detenidos durante el intento de incursión afirmó que en el grupo había dos estadounidenses del equipo de seguridad de Trump"

➡️ https://t.co/Z6xvLMrcLH pic.twitter.com/zwLmM2SMKp — RT en Español (@ActualidadRT) May 7, 2020

Министерство иностранных дел Колумбии официально опровергло данную информацию. Вашингтон и ЦРУ также не признали причастность к инциденту. По словам представителя Госдепартамента США, Мадуро использовал дезинформацию, «чтобы сместить акцент с неумелого управления страной».

Соглашение на 200 миллионов

Однако вскоре в дело вмешался руководитель ЧВК Silvercorp USA Ink Джордан Гудро и причастность американской стороны стала более чем очевидна. Бывший боец сил специального назначения армии США, ветеран Афганистана и Ирака обнародовал видео, в котором сообщил, что именно он инициировал операцию по свержению Мадуро. При этом Гудро не скрывал, что высадка 3 мая потерпела провал.

По словам бывшего спецназовца, он направил несколько групп наемников в Венесуэлу, но те были схвачены. Операция проходила под названием «Гидеон», ее целью, отметил глава Silvercorp, являлся захват Мадуро и «освобождение» Венесуэлы. Гудро также подчеркнул, что пойманные венесуэльскими властями боевики далеко не единственные, кто высадился в Боливарианской Республике.

По данным западных СМИ, Джордан Гудро сотрудничал с отставным генералом армии Венесуэлы Хавьером Ньето в обучении дезертиров в секретных лагерях в Колумбии. Их целью была организация трансграничного рейда, чтобы в итоге произвести арест Мадуро.

Как нельзя кстати вспоминается договор, «гуляющий» в сети с минувшего года. Речь идет о фотографии соглашения об оказании военной поддержки госпереворота в Венесуэле, заключенный между ЧВК и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо на сумму 213 миллионов долларов. Гуайдо какие-либо контакты с американскими наемниками, естественно, отрицает.

Охранник Трампа

Вероятнее, такая операция не могла бы начаться без санкции на то американских властей. Да и сам глава Silvercorp далеко не чужой человек для президента США Дональда Трампа.

Трамп, как известно, в ходе митингов предпочитает пользоваться услугами частных компаний для обеспечения личной безопасности. По информации Bellingcat, глава США заключал контракт на охрану с Silvercorp на мероприятиях.



Об оказании частных охранных услуг главе Белого дома свидетельствуют фотографии в аккаунте американской ЧВК, запечатлевшие Гудро на митинге, а также видеозаписи с мероприятий, на которых в первых рядах стоит глава Silvercorp.

США пробуют все технологии

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов уверен, что власти США заранее знали о высадке ЧВК Silvercorp в Венесуэле. Соответствующим мнением эксперт поделился с ФАН.

«Такие компании в Соединенных Штатах, на самом деле не являются частными. Это просто фикция. Та практика, которая сложилась на протяжении нескольких десятков лет в США состоит в том, что помимо Вооруженных сил в стране существует множество частных компаний, которые выполняют, как правило, задачи, которые не может выполнить официальная армия. Это не значит, что это личная инициатива американского правительства. Нет, это скоординированные действия. Фактически, эти наемники, не имея статуса американских военнослужащих, выполняют задачи, которые определяет Пентагон и руководство американского государства», — заметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что нередко речь идет не только об Ираке или Афганистане, зачастую такие ЧВК выполняют задания в тех странах, где нет официального военного присутствия США. В этом случае они выполняют весьма специфические функции, в том числе, связанные с откровенными военными действиями против существующей в этих государствах власти. Шаповалов добавил, что в таких случаях главной задачей является недопущение обвинений в адрес американского руководства относительно вмешательства во внутренние дела стран. Именно это и происходит в Венесуэле.

«На протяжении длительного времени Соединенные Штаты ведут гибридную войну против Венесуэлы. Эта гибридная война включает в себя жесткий санкционный режим, поддержку псевдопрезидента Гуайдо, масштабную информационную кампанию, экономическую войну, а также попытки инспирирования массовых антиправительственных акций внутри страны», — сообщил эксперт.

Шаповалов напомнил, что США в минувшем году применили против латиноамериканской республики весь возможный инструментарий. Вашингтон инициировал не только массовые акции протеста, но и диверсии. Однако, свержения Модуро Вашингтону так и не удалось добиться.

«Теперь американцы действуют как опытный грабитель, который пытается вскрыть замок разными отмычками. Сейчас применили очередную отмычку — действие через частную военную компанию. Тоже неудача. Следовательно мы вскоре будем наблюдать очередные попытки США, но уже при помощи какой-то другой технологии», — заключил собеседник ФАН.

Прошлогодние фейки

В минувшем году западные медиа принялись за информационную кампанию против руководства Венесуэлы. Для этого в различных СМИ публиковались фейки о событиях в этой стране. В ряде западных и российских прозападных изданий появились статьи о «Роснефти», якобы собирающейся продавать венесуэльские ресурсы от своего имени. Были и вбросы про якобы вывоз некоего «золота Мадуро» на Ближний Восток российской авиакомпанией, а также недостоверные данные о прибытии в Венесуэлу ЧВК «Вагнер». Позже эти сообщения опровергали их же авторы.

Так, известный мошенник и ряженый казак Евгений Шабаев выступил автором сразу нескольких фейков о происходящем в Венесуэле. Преступную деятельность мужчины разоблачало Федеральное агентство новостей в ходе своего специального расследования. Сам же Шабаев даже после этого не прекратил делать вбросы, на чем лжеветеран попался во время розыгрыша пранкером, представившимся корреспондентом агентства France Press. Липовый «военный эксперт» не понял подвоха и заявил пранкеру, что в Индии якобы присутствует ЧВК «Вагнер», которую нанял Китай для борьбы с Пакистаном в Кашмире.