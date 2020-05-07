Россия заняла пятое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса

Москва, 7 мая. Россия вышла на пятое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По данным на 7 мая, на первом месте в списке находятся США с показателем 1 228 609 случаев. На второй строчке оказалась Испания, где зарегистрировали 220 325 человек с коронавирусом. Также в первую тройку попала Италия — в этой стране зафиксировали 214 457 случаев. На четвертую строчку университет поставил Великобританию с показателем 202 359 заразившихся.

В России на данный момент выявлено 177 160 случаев, передает «Царьград». За минувшие сутки в нашей стране зарегистрировали 11 231 новый случай, при этом в оперативном штабе уточнили, что 48,7% из этих носителей не имели клинических проявлений болезни. Больше всего случаев в России на данный момент выявлено в Москве — там за весь период зарегистрировали 92 676 человек с коронавирусом, сообщает НСН.

6 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание с министрами и главами регионов по ситуации с коронавирусом. Глава государства отметил, что решение о постепенном снятии ограничений губернаторы должны принимать самостоятельно, основываясь на ситуации в конкретном регионе. При этом президент призвал избегать поспешности и неосторожности в данном вопросе, поскольку это чревато откатом, пишет Infox.ru.