Клинцевич назвал «извращением» русофобские заявления президентов Балтии о войне

Российский сенатор Франц Клинцевич эмоционально отреагировал на русофобское заявление лидеров стран Балтии о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Президенты Литвы, Латвии и Эстонии совместно выступили с кощунственными обвинениями в адрес СССР в якобы «порабощении» Прибалтики и соучастии в развязывании Второй мировой войны, а современную Россию обвинили в попытках фальсифицировать историю.

Главы Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместное заявление, в котором заявили, что Россия якобы пытается «исказить» историю Второй мировой войны и последовавший за ней «передел» Европы.

«Чтобы поработить страны Балтии, Советский Союз использовал мощную военную силу, страшные репрессии, массовые ссылки и полный идеологический контроль», — говорится в заявлении глав прибалтийских стран.

Президент Литвы Гитанас Науседа прямо обвинил современную Россию в проведении в жизнь «программы исторического ревизионизма».

«Это особенно заметно в попытках Москвы оправдать свою роль в подписании пакта Молотова-Риббентропа, а также действия в отношении Польши и стран Балтии», — утверждает он.

Обвинения в фальсификации истории выдвинул против РФ и президент Латвии Эгилс Левитс.

«Россия пытается сфальсифицировать историю или дезинформировать о реальной ситуации», — утверждает он.

«Извращением» назвал бездоказательные кощунственные обвинения в адрес СССР и России член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. По словам российского сенатора, авторы подобных измышлений пользуются тем, что современный Запад не хочет знать историю и верит фальсификаторам.

«Это же так просто — покопаться в архивах и даже в Интернете, чтобы прочитать, как в ведущих французских, американских, канадских изданиях 1945 года давали высочайшую оценку роли СССР в великой Победе, как высоко оценивали вклад Красной армии в борьбу с нацизмом, — говорит он. — Все эти сведения легко найти, но, сегодня, похоже, на Западе это никому не нужно. Сейчас установка другая, тем более, что остается все меньше и меньше живых свидетелей тех событий. Даже тем, кто в 1945 году ходил в садик, уже за 80, а скоро и их не останется».

В этих условиях кое-кому все легче трактовать историю на свой вкус, что мы видим в данном случае, говорит Клинцевич.

«Заявление трех руководителей стран Балтии иначе, как пустым и никчемным, я назвать не могу, — эмоционально отмечает сенатор. — На подобные измышления можно было бы не обращать внимания, но ведь это все будут тиражировать СМИ на Западе, дескать, целые три страны выступили против России! А то, что эти три страны давно потеряли свой суверенитет и полностью зависимы, никого не волнует. В данном случае мы видим очередной яркий пример информационной войны, которую Запад ведет с целью дискредитации России и для переписывания истории. Очень жаль, что первые лица трех, хотя и небольших стран участвуют с столь недостойных информационных диверсиях. То, что они говорят, не подчинено никакой логике, и иначе как извращением назвать нельзя. Они просто дискредитируют сами себя!»

Сенатор Клинцевич напомнил, что у стран Прибалтики фактически никогда не было своей государственности, а благодаря Советскому Союзу, который дал им все, они из задворок Европы превратились в экономические развитые регионы.

«Они забыли, что были нищими, с катастрофически слабой экономикой, — говорит о прибалтийских государствах Клинцевич. — Они забыли, сколько сделал для них Советский Союз, сколько в них вложил средств, усилий, интеллекта. А ведь это были ангарные отсталые территории, которые даже нельзя было назвать европейскими странами».

При этом нынешний русофобский демарш странам Балтии никак не поможет, предрекает российский политик.

«Самое печальное, что они отказываются анализировать ситуацию. Они не понимают, что их ждет уже в ближайшем будущем. День Победы пройдет, уйдет повестка, которую они искусственно формируют, и что дальше? Долги платить надо, экономика у них в кризисе, кто-то потеряет работу из-за коронавируса, и как они собираются жить? Всем странам сейчас тяжело, что уж тут говорить про Прибалтику? Им-то на кого надеяться? На заокеанского дядю? Жаль их, ничего умного они придумать не могут, а переписать историю мы не дадим, пусть не надеются! Поэтому, господа, успокойтесь, дышите ровно, лучше боритесь с коронавирусом!» — советует прибалтийским соседям Франц Клинцевич.

Красная армия внесла решающий вклад в разгром гитлеровского нацизма, это признает весь мир, в том числе союзники СССР по антигитлеровской коалиции. В этом году торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в России пройдут в сокращенном формате в связи со сложной эпидемической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19. В Европе и США по сложившейся традиции День Победы отмечают 8 мая, там публичные мероприятия тоже не будут проводиться в связи с карантинными ограничениями.