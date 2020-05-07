Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Москва, 7 мая. Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся. Решение монаршей особы связано с отъездом принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям уже имеют трех детей и вероятно завели бы еще, если бы не запрет королевы. Елизавета II считает, что супруги должны сосредоточиться на улучшении репутации королевской семьи, пострадавшей после демарша герцогов Сассекских.

В данном случае беременность, по мнению королевы, может отнять слишком много времени и сил, чего нельзя допустить, передает телеканал «360».

Сообщается, что Миддлтон всерьез раздумывала о семейном пополнении, но в итоге согласилась с Елизаветой II.

Причиной возросшей нагрузки стал отъезд принца Гарри и Меган Маркл в Северную Америку. Теперь обязанности герцогов Сассекских переложены на принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Напомним, в начале года Меган Маркл и принц Гарри объявили об отказе от королевских регалий. Свое решение супруги мотивировали желанием жить в Северной Америке и заниматься благотворительным проектом. Намерение пары вызвала нешуточный скандал в королевской семье.