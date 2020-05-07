Египетский миллиардер оценил последствия «нефтяного удара» по США

Москва, 7 мая. Египетский миллиардер Нагиб Савирис, основатель Orascom Telecom Holding, пообещал нефти рост цен до 50–60 долларов за баррель и до 100 долларов через полтора года.

По его словам, Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну, чтобы уничтожить сланцевую промышленность Соединенных Штатов Америки. По данным телеканала CNBC, удар по этой сфере американской экономики должен в итоге привести к бурному росту нефтяных котировок.

Савирис считает, что из-за сокращения потребления стоимость нефти все равно бы снизилась даже в случае успеха сделки ОПЕК+ в марте.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак ожидает, что спрос на нефть в ближайшее время будет восстановлен. Глава Минэнерго указал на заявление ряда стран о постепенном ослаблении введенного из-за коронавируса карантина в мае. Возобновление работы промышленности может положительно отразиться на сырьевом бизнесе. Кроме того, с 1 мая вступила в силу сделка ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти, что приведет к повышению цен на черное золото. Новак добавил, что, согласно оптимистичному сценарию, ситуация на энергетическом рынке может начать исправляться уже с начала второго полугодия.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки. Так Эр-Рияд отреагировал на отказ Москвы еще сильнее сокращать производство нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+. Некоторые эксперты назвали действия саудитов объявлением ценовой войны.

В апреле состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей.