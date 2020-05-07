Депутат бундестага призвал к немедленной отмене антироссийских санкций

Берлин, 7 мая. Антироссийские санкции необходимо немедленно отменить, поскольку подобные ограничения всегда ведут только к обострению конфликтов. Об этом заявил глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

«Кризис вокруг коронавируса показал, что прежде всего Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе», — отметил Шлунд.

По словам немецкого депутата, Россия показала, что выступает за мир и сотрудничество, а не за эскалацию конфликта. В интервью РИА Новости Шлунд подчеркнул, что считает санкции «принципиально нецелесообразными».

«Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России», — цитирует депутата бундестага телеканал «360».

Отметим, что Робби Шлунд призывал отменить антироссийские санкции и раньше. Немецкий депутат заявлял, что в условиях пандемии эти ограничения абсурдны, напоминает НСН.

Комментируя это заявление, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей выразил надежду, что пандемия коронавируса повлияет на разум политиков стран Запада. Сенатор отметил, что в одиночку преодолевать трудности во время эпидемии очень трудно.