Оголившаяся Дарья Мороз поразила поклонников новым образом

Москва, 7 мая. Российская актриса театра и кино Дарья Мороз приятно удивила поклонников новым образом в пиджаке с оголенной спиной. Новый снимок звезда опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Хроники карантинной жизни», — подписала актриса фотографию.

На снимке Дарья Мороз без топа и в жакете задом наперед. Необычный наряд оголил спину артистки. Фолловеры восторженно комментировали пост и буквально завалили звезду комплиментами. Одни указали на необычный образ и ракурс, а другие решили воспользоваться случаем и отметить артистические таланты Мороз.

«Мое личное мнение о Мороз. Потрясающая актриса, потрясающие фото и внешне непохожая на других», — написала stella05killina. «Вы такая элегантная, женственная, утонченная! Как белый лотос на прохладном пруду в ранее утро в дымке и росе», — одарила комплиментами madowl_0.12. «Дарья, у Вас типаж иностранки, Вам надо сниматься в Голливуде», — добавила galinakuznetsova2847. «Даша, на этом фото вы сама женственность. Очень красивое фото!» — восхитилась olgasaltanovich.

Ранее актриса Дарья Мороз призналась, что нашла нового избранника после развода с режиссером Константином Богомоловым. О возлюбленном она рассказала в прямом эфире на странице актрисы Агаты Муцениеце в Instagram. Его имени звезда раскрывать не стала, пояснив, что личная жизнь не предназначена для публики.

Сейчас Богомолов находится в браке с телеведущей Ксенией Собчак. Дарья Мороз в интервью старается избегать комментариев на эту тему. Однако ранее она призналась, что новые отношения Богомолова не повлияли на их развод.