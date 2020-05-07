Коронавирус 7 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Российские военные продолжают оказывать помощь Италии, а в Вооруженных силах Украины выявлены новые случаи заражения COVID-19. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.
Ситуация по коронавирусу в мире на утро 7 мая
— Всего зараженных — 3 825 150 (+95 179 за сутки);
— Скончались 265 118 (+6746 за сутки) человек;
— Выздоровели 1 305 934 (+60 411 за сутки) пациента.
Данные по России на утро 7 мая
На 7 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 177 160 (+11 231), выздоровели 23 803 (+2476), умерло 1625 (+88). Лидерство по числу новых заболеваний занимают Москва (+6703), Московская область (+842) и Нижегородская область (+312).
Данные по Украине на 7 мая
По информации министерства здравоохранения, официально на территории Украины на утро 7 мая был зафиксирован 13 691 (+507 за сутки) случай заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 340 человек (+13 за сутки), всего выздоровели — 2396.
Самая высокая заболеваемость за сутки была зафиксирована в Одесской и Черновицкой областях (+63 человека), а также в Днепропетровской области (+56 человек).
Перед возвращением домой
Итальянские и российские военные специалисты провели дезинфекцию еще пяти лечебных учреждений. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию пяти лечебных учреждений в городах Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове провинции Брешиа», — говорится в сообщении.
При этом персонал и руководство пансионатов встретили итальянских и российских военнослужащих аплодисментами и плакатами со словами благодарности.
В ВСУ продолжают болеть
У военнослужащих Вооруженных сил Украины продолжают выявлять случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным пресс-центра командования медицинских сил ВСУ, за сутки заболели два человека.
Всего в ВСУ заражены 29 военнослужащих. За период пандемии нового типа коронавируса в украинской армии выздоровели 52 человека, двое умерли. На данный момент на изоляции, включая самоизоляцию, находятся 223 человека.