Коронавирус 7 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Российские военные продолжают оказывать помощь Италии, а в Вооруженных силах Украины выявлены новые случаи заражения COVID-19. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 7 мая

— Всего зараженных — 3 825 150 (+95 179 за сутки); — Скончались 265 118 (+6746 за сутки) человек; — Выздоровели 1 305 934 (+60 411 за сутки) пациента.

Данные по России на утро 7 мая

На 7 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 177 160 (+11 231), выздоровели 23 803 (+2476), умерло 1625 (+88). Лидерство по числу новых заболеваний занимают Москва (+6703), Московская область (+842) и Нижегородская область (+312).

Данные по Украине на 7 мая

По информации министерства здравоохранения, официально на территории Украины на утро 7 мая был зафиксирован 13 691 (+507 за сутки) случай заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 340 человек (+13 за сутки), всего выздоровели — 2396.

Самая высокая заболеваемость за сутки была зафиксирована в Одесской и Черновицкой областях (+63 человека), а также в Днепропетровской области (+56 человек).

Перед возвращением домой

Итальянские и российские военные специалисты провели дезинфекцию еще пяти лечебных учреждений. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию пяти лечебных учреждений в городах Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове провинции Брешиа», — говорится в сообщении.

При этом персонал и руководство пансионатов встретили итальянских и российских военнослужащих аплодисментами и плакатами со словами благодарности.

В ВСУ продолжают болеть

У военнослужащих Вооруженных сил Украины продолжают выявлять случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным пресс-центра командования медицинских сил ВСУ, за сутки заболели два человека.

Всего в ВСУ заражены 29 военнослужащих. За период пандемии нового типа коронавируса в украинской армии выздоровели 52 человека, двое умерли. На данный момент на изоляции, включая самоизоляцию, находятся 223 человека.