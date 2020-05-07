В Тегеране прошла акция «Бессмертный полк» Акция «Бессмертный полк» прошла в Иране

Москва, 7 мая. В Тегеране в четверг состоялась акция «Бессмертный полк», об этом в своем Telegram-канале сообщило российское посольство в Иране.

Как уточнили в ведомстве, участие в акции в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне приняли сотрудники дипломатической миссии. Кроме того, в ней участвовали учащиеся и преподаватели школы при посольстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал «душой и сердцем» участвовать в акции «Бессмертного полка». При этом глава государства отметил, что над ее формой проведения еще необходимо подумать.

Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в 11.00 по местному времени. Из-за эпидемии коронавируса акция была полностью переведена в режим онлайн. Россиянам предлагается загрузить фотографии своих родственников, прошедших через войну, в специально созданную базу данных, после чего специалисты и помогающие им волонтеры смонтируют видеоряд, который будет показан на официальном портале «Бессмертного полка» и на сайте онлайн-кинотеатра Okko.

Отметим, что проведение парада Победы, который традиционно проводился в России 9 мая, тоже было перенесено. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что парад непременно будет проведен, когда закончится эпидемия.

«Бессмертный полк» — широкое общественное движение, которое было основано томскими журналистами. Его участники выходят на улицу с портретами своих близких, которые прошли через войну, и устраивают шествие. За несколько лет движение разрослось так сильно, что теперь «Бессмертный полк» проводится в многих странах мира.