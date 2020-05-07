Сатановский назвал претензии Варшавы к «Северному потоку — 2» польской корридой

Москва, 7 мая. Проект «Северный поток – 2» будет завершен, несмотря на необычный маршрут, по которому передвигается трубоукладчик «Академик Черский», считает основатель научно-исследовательского центра «Институт Ближнего Востока», политолог Евгений Сатановский.

По последним данным, судно обошло вокруг Африки и добралось до Балтийского моря и порта в Калининграде. По мнению Сатановского, сомнений в том, что газопровод будет достроен, нет, однако точные даты назвать сложно.

«Черные лебеди» в последнее время в мировой экономике стаями летают. Так что заранее загадывать нельзя – на большие сюрпризы можно напороться», — считает политолог.

Сатановский отметил, что неизвестности добавляет и то, что пока совершенно неясно, как мировая экономика может измениться из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен.

Прокомментировал эксперт и заявление польского президента Анджея Дуды о строительстве газопровода Baltic Pipe. Планируется, что он начнется с шельфа в Норвегии и пройдет через территории Дании. Одновременно с этим Варшава предъявила претензии к активам «Северного потока — 2» .

Сатановский назвал поведение Варшавы «корридой по-польски». По его мнению, своими антироссийским жалобами в Еврокомиссию Польша просто старается привлечь к себе общественное внимание. Для Варшавы постоянные пререкания с Москвой стали уже нормальным состоянием. Однако, по мнению политолога, полькой стороне стоит помнить о том, что под соусом лозунгов о независимости от российского газа и демократии страна может и разориться, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG пожаловалась на российский «Газпром». Недовольство PGNiG вызвали мартовские и апрельские счета за газ.