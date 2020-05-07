Сирия, 7 мая. РФ доставила гуманитарный груз в провинцию Тартус. Один из высокопоставленных членов группировки «Дивизия аль-Хамза» был убит неизвестными у границы с Турцией. ХТШ укрепляет оборонительные рубежи на линии разграничения с САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: приступила к укреплению оборонительных рубежей на линии соприкосновения с САА в Идлибе.

«Дивизия аль-Хамза»: потеряла одного из своих высокопоставленных командиров в результате нападения неизвестных на сирийско-турецкой границе.

Курдские вооруженные группировки: завили о задержании террориста ИГ1 в окрестностях Ракки; усилили патрулирование на шоссе Хасака — Аш-Шаддади.

ВС Турции и протурецкие силы: возобновили артобстрелы позиций курдских боевиков неподалеку от города Айн-Исса в северной части Ракки.

Провинция Тартус

В Тартус прибыл гуманитарный груз из РФ. Российский контейнеровоз «Спарта-2», пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря и остановился в сирийскому порту. На борту судна в Сирию были доставлены 850 тонн гуманитарной помощи, о чем сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-майор Андрей Терюхов. Ожидается, что наборы с гумпомощью в скором времени будут распределены среди нуждающихся мирных жителей САР.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжает нарастать напряженность между различными группировками боевиков. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), один из полевых командиров бандформирования «Дивизия аль-Хамза» по прозвищу Мухаммад Сорани был застрелен неизвестными недалеко от сирийско-турецкой границы. Известно, что убитый занимался нелегальным вывозом людей на территорию Турции. Незаконная переправа людей из оккупированных террористами районов является одной из основных статей доходов протурецких боевиков. Ни одна из антиправительственных бандгрупп пока не заявляла о своей причастности к убийству высокопоставленного члена «Дивизии аль-Хамза». Напомним, в последнее время также участились налеты неизвестных на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Тем временем члены ХТШ начали укреплять оборонительные рубежи на юге региона. Террористы приступили к рытью новых тоннелей в горном районе Аз-Завия. Как известно, боевики регулярно провоцируют стычки с Сирийской арабской армией (САА) на данном направлении, несмотря на действующий на линии разграничения сил режим тишины.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) завили о проведении спецоперации по выявлению подпольных групп «Исламского государства»1 в провинции Ракка. Как передает Telegram-канал (rybar), члены курдских сил безопасности «Асайиш» задержали в окрестностях административного центра провинции одного из террористов ИГ, который занимался распределением финансов.

Между тем в северной части региона возобновились артобстрелы со стороны поддерживаемых Турцией формирований. По данным информационного портала Al Nour, несколько боевиков SDF были ранены под огнем протурецких боевиков неподалеку от города Айн-Исса.

Провинция Хама

Новостное агентство Al Nour сообщает о взрыве мины в окрестностях деревни Ас-Саан к северо-востоку от города Саламия. Детонация СВУ привела к ранению ребенка. О степени тяжести полученных им травм пока ничего неизвестно. Предполагается, что взрывное устройство было заложено террористами «Исламского государства» во время оккупации этих территорий. Напомним, ожесточенные бои вокруг города разворачивались осенью 2017 года.

Провинция Хасака

Курдские боевики ужесточили меры безопасности на подконтрольной им территории провинции после бунта заключенных террористов «Исламского государства» в тюрьме «Ас-Сина». Согласно данным военного источника в сети Telegram (rybar), «Демократические силы Сирии» (SDF) усилили патрулирование шоссе Хасака — Аш-Шаддади.

Напомним, бунт джихадистов был подавлен в минувший понедельник после прибытия спецназа и проведения переговоров.

1 Организация запрещена на территории РФ.