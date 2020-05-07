LIVE: Нужен ли России сухой закон?

35 лет назад 7 мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Лозунг «Трезвость — норма жизни» стал девизом антиалкогольной компании. Однако, попытка отрезвить стану привела к катастрофическим последствиям.

Было уничтожено российское виноделье, а выкорчевывание виноградников приводило к человеческим трагедиям. Резко возросло количество некачественного, контрафактного алкоголя. Стране был нанесен серьезный экономический урон.

Как не повторить ошибки прошлого, нужно ли запрещать пить? К чему привел запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса в некоторых регионах? Стала ли меньше пить алкоголь молодежь, правдив ли уже новый лозунг «Русский – значит трезвый»?

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