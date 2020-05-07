СЖР обратится в МИД Белоруссии из-за ситуации с журналистами Первого канала

Москва, 7 мая. Союз журналистов России намерен попросить разъяснения по поводу ситуации с отзывом аккредитации у съемочной группы Первого канала. Об этом сообщается на сайте СЖР.

Накануне, 6 мая, госканал «Беларусь 1» передавал, что журналистов Первого канала лишили аккредитации после сюжета о распространении коронавируса в Белоруссии за якобы недостоверную информацию в нем.

Позже сообщение белорусского ТВ подтвердил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз, но так и не раскрыл суть предъявляемых претензий.

«Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Республики Беларусь с просьбой представить подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации наших коллег», — говорится в сообщении.

СЖР также подчеркивает, что выступает против любого проявления давления на СМИ. В заявлении отмечается, что ограничение прав журналистов влечет за собой ущемление права граждан на получение информации.

«Еще большее недоумение вызывает тот факт, что съемочная группа Первого канала была лишена аккредитации в союзной Белоруссии. <...> Кроме того, в связи с этим, напомним, что в Законе о СМИ есть Статья 43 «Право на опровержение», — обращает внимание СЖР.

Союз журналистов оценивает действия белорусской стороны как чрезмерные и призывает прекратить давление на сотрудников Первого канала.