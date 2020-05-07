Соболь не пришла в суд, испугавшись иска Пригожина

Москва, 7 мая. Юрист так называемого ФБК (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь не явилась на заседание суда по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Принято решение перенести дату и время предварительного заседания.

Евгений Пригожин обратился в суд с требованием опровергнуть обвинения Любови Соболь в причастности к нападению на мужа юриста ФБК Сергея Мохова. Предварительное судебное заседание по иску Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации было назначено на 7 мая. Об этом сообщалось на сайте Тверского суда.

Напомним, во время избирательной кампании в Мосгордуму летом 2019 года телеканал «Царьград» подготовил сюжет, в котором Любовь Соболь утверждает, что на ее супруга в 2016 году якобы напали. По ее утверждениям, к этому причастен бизнесмен Евгений Пригожин. Однако обвинения не были подкреплены фактами и доказательствами, то есть были голословными. Подобные заявления юрист ФБК, которая опорочила честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена, использовала исключительно для самопиара.

Пригожин обвинил Соболь в распространении ложной информации. Он добавил, что юрист ФБК пыталась распространять информацию, которая не имеет ничего общего с действительностью. Бизнесмен назвал Соболь «человеком с извращенной психикой», который «часто делает самые нелепые и неадекватные высказывания».