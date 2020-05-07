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ФАН-ТВ

Под Таганрогом перезахоронили останки погибших во время ВОВ солдат. ФАН-ТВ

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На территории мемориала Славы на Самбекских высотах под Таганрогом перезахоронили останки погибших во время Великой Отечественной войны солдат. Их нашли поисковики на полях сражений.

Всего захоронили шестьдесят военнослужащих, среди них кавалеристы и морские пехотинцы, солдаты и командиры стрелковых подразделений, те, кто освобождал Ростовскую область в 1943 году. Во время траурной церемонии военные возложили гирлянду Славы к Вечному огню, также прошло освящение часовни в честь Воскресения Христова на территории комплекса.

В церемонии приняли участие оркестр штаба Южного военного округа, рота Почетного караула, салютная команда.

«Вот здесь фронт находился почти три года к сожалению, мы до сих пор не знаем количество погибших здесь. Губернатором Ростовской области было принято решение несколько лет назад, чтобы все останки наших солдат Великой Отечественной, которые мы поднимаем на линии Миус-фронта, мы будем хоронить в этом памятном месте. Здесь мы уже хороним четвертый год подряд», — говорит Владимир Щербанов, председатель регионального отделения «Поискового движения России».

Мемориальный комплекс в Неклиновском районе Ростовской области, недалеко от поселка Самбек, был воздвигнут в 1980 году в честь воинов 130-й и 416-й стрелковых дивизий, освобождавших данные территории.

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