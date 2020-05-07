В Севастополе прошла репетиция военно-морского парада. ФАН-ТВ

Репетицию военно-морского парада провели в акватории Севастопольской бухты. В ней приняли участие суда Черноморского флота, в их числе сторожевой корабль «Ладный», БДК «Азов», МРК «Вышний Волочек», ракетный катер Р-60, патрульный корабль проекта 22460 «Охотник».

Все они выстроились в парадную линию. Планируется, что 9 Мая корабли впервые дадут холостые артиллерийские выстрелы. Пройдет построение личного состава, вынесут боевые знамена и копию Знамени Победы. Потом моряки поднимут флаги. Также в День Победы пройдет парад авиационный, в нем примут участие самолеты и вертолеты Морской авиации Черноморского флота и Южного военного округа.