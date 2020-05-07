Жуков и Гудков подчеркнули несостоятельность Навального в эфире «Эха»

Получивший условный срок за экстремизм Егор Жуков продолжает размеренную и целенаправленную кампанию против блогера Алексея Навального. В этот процесс, поддавшись на манипуляцию молодого либертарианца, свой вклад в эфире радиостанции «Эхо Москвы» внес оппозиционер Дмитрий Гудков.

В новом выпуске радиопередачи «Условно Ваш» Жуков плавно подвел своего собеседника к оценке эффективности деятельности главы признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией». По мнению Гудкова, Навальный следует не тем курсом, которого стоит придерживаться всем представителям так называемой российской оппозиции.

Моя дипломатия меня бережет

Дмитрий Гудков отметил, что каких-либо серьезных результатов противники действующих властей могут добиться исключительно в коалиции, объединив свои усилия. При этом оппозиционер подчеркнул, что ведущему не удастся «вытянуть» его на разговор, в ходе которого ему придется кого-то «клеймить».

«Это не мой стиль. Я дипломат. Я сторонник того, чтобы объединять оппозицию. Я дипломат по жизни, и моя дипломатия мне как раз помогает объединять разных людей и не ссориться», — гордо заявил Гудков, добавив, что реальный подъем оппозиционного движения в стране якобы был в 2011 году, когда все объединились в протесте «против фальсификации выборов в Госдуму».

По его мнению, в тот период времени оппозиция «впервые диктовала политическую повестку», однако к сегодняшнему дню, после того, как все начали ссориться, конфликтовать и «говорить, кто круче», ситуация кардинально изменилась и для оппозиции настали не самые благоприятные времена.

«Яблоко» от Навального далеко падает

Несмотря на утверждение Гудкова, что у Жукова не получится вынудить его «вешать ярлыки» на того или иного оппозиционного деятеля, гость программы все-таки расставил приоритеты и назвал представителей партии «Яблоко» Льва Шлосберга, Кирилла Гончарова и Бориса Вишневского «достойными политиками» и «прямыми политическими союзниками».

«Мы все хотим перемен, мы придерживаемся очень близких взглядов, и нам нужно просто выработать какую-то единую линию. И надо искать компромиссы с теми, может быть, с кем мы взглядами отличаемся. Если это будет такая узкая, как любят говорить либертарианцы, тусовочка, чтобы это не тусовочка была, а такая мощная политическая сила, которая бы объединяла противников режима. Нам нужно думать о какой-то мощной коалиции», — объяснил свою позицию Гудков.

После таких громких слов Жуков поспешил напомнить о «несколько отстраненном» подходе Алексея Навального к «иной оппозиции», который обусловлен в первую очередь тем, что блогер считает всех остальных недостаточно популярными и медийными. По мнению студента ВШЭ, именно поэтому глава ФБК считает, что он «растеряет себя», если будет сотрудничать с другими силами. В связи с этим у Жукова возник вопрос: насколько подобный подход можно считать оправданным?

Гудков, не задумываясь, обратил внимание на тот факт, что позиция Навального пока не привела к конкретному результату ни для успеха либеральных оппозиционеров на выборах, ни для страны в целом. По его словам, каким бы популярным ни был Алексей Навальный, в одиночку он не сможет справиться с «государственной махиной» и поэтому «не надо здесь пальцы веером».

Холодная битва за звание «лидера протестов»

Таким образом, Егор Жуков нанес очередной точечный удар по оппозиционной репутации и политическим амбициям главного «антикоррупционера» страны, однако на этот раз руками Дмитрия Гудкова. Очевидно, что у молодого либертарианца есть абсолютно понятные мотивы в отношении блогера, ведь он целенаправленно продолжает указывать на несостоятельность Навального на оппозиционном поприще.

Стоит напомнить, что во время эфира с главой ФБК Жуков прямо заявил об отсутствии у Навального конкретного плана действий по построению «прекрасной России будущего». При этом студент назвал политическую позицию блогера типичной для популистов, которые придерживаются довольно примитивного вектора «за все хорошее и против всего плохого».

Не исключено, что представители либеральных кругов и западные спонсоры массовых беспорядков в России продолжают запущенную ранее программу по «раскрутке» Егора Жукова в качестве нового «лидера протестов». А их нежелание видеть в этой роли Алексея Навального может быть вызвано не только его высокомерным отношением к коллегам по цеху, но и многочисленными провалами в борьбе с «тоталитарным режимом» в стране.