Джабаров оценил «щедрую» помощь США Балканам в информационном противостоянии России

В странах бывшей Югославии американцы ведут информационную войну против РФ, пытаясь убедить местное население, что его исторический союзник — Россия — якобы использует государства региона в корыстных целях. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Госдепартамент США планирует выделить 140 тысяч долларов на поддержку балканским государствам в борьбе с «дезинформацией». Джабаров оказался удивлен «щедрости» американцев.

«Об этом даже смешно говорить, — заявил сенатор. — В наше время 140 тысяч долларов (да еще на несколько государств!) это просто ничто. Особенно если посмотреть цены на московском рынке жилья — можно сказать, что фактически США подарили Балканам хорошую однокомнатную квартиру не в самом престижном районе нашей столицы».

Парламентарий отметил, что ничего плохого от России страны этого региона за всю историю их существования никогда не видели — напротив, наше государство всегда поддерживало коренные балканские народы в их борьбе за независимость от великих держав прошлого: Австрийской и Османской империй.

«Так что это очередная серия пропагандистских атак, которую американцы устраивают против РФ, — убежден собеседник ФАН. — И логика, которую они под это подводят, просто смешна».

Джабаров заявил, что чиновники Госдепа «попутали», обвинив Российскую Федерацию в дестабилизации ситуации на Балканах — напротив, именно США уже более 30 лет делают все, чтобы местное население не знало мира и не могло жить в экономически и территориально полноценных государствах, снова и снова разрывая их страны на куски. В качестве примера сенатор привел искусственное разрушение Штатами Югославии и бомбардировки Белграда в 1999 году.

«Везде, куда суют свой нос американцы, дело заканчивается либо беспорядками, либо госпереворотами, либо и вовсе войнами, — считает сенатор. — Так было и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. Следующая на очереди — Венесуэла, где они всеми правдами и неправдами пытаются свергнуть демократическое правительство президента республики Николаса Мадуро».

Парламентарий вспомнил еще одно преступление американцев на Балканах, о защищенности которых от «российской дезинформации» они так заботятся. Речь идет о вычленении из состава Сербии «независимого» квазигосударства Косово.